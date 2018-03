În vederea demarãrii plãtilor in avans pentru anul 2017, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) Vaslui a incheiat activitatea de control clasic pe teren in data de 30 septembrie. Numãrul fermierilor inclusi in esantionul de control...

Monitorul de Vaslui, 11 Octombrie 2017