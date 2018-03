Fermierii vasluieni, deci si umple pietele

Peste 70 de producãtori din judetul Vaslui au solicitat avize în vederea comercializã rii pe piatã a productiei pe stoc din 2017 si a legumelor obtinute în acest an. Tãranii vor scoate la vânzare porumb, floarea-soarelui, fasole uscatã, rãdãcinoase, ceapã verde, spanac, usturoi verde, ridichi etc. Anul trecut, 1.593 de fermieri au primit avize consultative pentru comercializarea productiei din cultura mare, pomi fructiferi, vitã-de- vie etc.

