Fermierii vasluieni au solicitat 438 purcei de rasã

Un numãr de 48 de crescãtori de porci din judetul Vaslui s-au înscris în programul guvernamental privind acordarea unui ajutor un ajutor de minimis în vederea producerii cãrnii de porc. Fermierii au solicitat 438 de purcei obtinuti din scroafe care se încadreazã în standardul raselor Bazna sau Mangalita.

Pe langã cei 48 de fermieri inscrisi in program, panã la aceastã datã nu a solicitat ajutorul de minimic niciun procesator de carne de porc. Cauza principalã este aceea cã toatã carnea achizitionatã prin program are pretul de 11 lei kilogramul/viu, in timp ce, pe piata liberã, carnea de porc are pretul de 6 lei/kilogram/viu. ‘Avem un intreprinzãtor din... citeste mai mult