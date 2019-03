Fermieri sunt atentionati cu privire la respectarea programarilor!

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Calarasi informeaza ca, in prima zi de depunere a Cererilor Unice de Plata in cadrul Campaniei 2019, la Centrele judetene/locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti s-au prezentat doar 3.246 fermieri dintr-un total de 5.588 fermieri programati, respectiv un procent de 58,08%.

Seful institutiei, Florin Stoia atrage atentia fermierilor ca este necesar sa se prezinte la data si ora la care sunt programati conform INVITA?IEI primite pentru a se putea utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor in Campania 2019.

