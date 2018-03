Finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional (POR) – Axa 4, acest program ar urma să aducă o importantă finanțare în infrastructura rutieră de la Botoșani.



„Este vorba despre acele proiecte din Axa 4 cu o valoare de 32 de milioane de euro. Noi am fost obligați prin lege să înființăm Autoritatea Urbană doar cu specialiști din Primărie, am propus proiecte și proiecte de rezervă pentru cheltuirea celor 32 de milioane de euro și am trecut o etapă foarte importantă. Am primit o adresă prin care ni s-a comunicat... citeste mai mult

