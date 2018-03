Dennis Man (19 ani) a debutat la echipa naţională mare a României sub bagheta lui Cosmin Contra. "Guriţă" l-a trimis în teren pe finalul victoriei cu Suedia, 1-0 pe "Ion Oblemenco", iar fotbalistul FCSB a avut şi o şansă mare să înscrie chiar la primul meci sub tricolor. A ratat, dar speră să mai aibe astfel de şanse şi s-a declarat extrem de fericit pentru primele sale minute în tricoul naţionalei.

"O seară minunată pentru mine, sunt foarte fericit că am reuşit să debutez. Îmi dă încredere, sper ca... citeste mai mult

acum 39 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Pro Sport in