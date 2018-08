Fenomenul Tunguska nu a fost meteorit! O noua versiune!

Profesorul Aleksei Reteium, de la Universitatea din Moscova sustine ca fenomenul Tunguska nu ar fi fost, de fapt, un meteorit, ci o consecinta a "unei explozii" de energie in interiorul Pamantului, scrie presa de la Moscova.



Potrivit omului de stiinta, la inceputul secolului 20, viteza de rotire a Terrei a incetinit semnificativ, apoi s-a accelerat considerabil.

In aceste conditii, in adancurile Pamantului s-au activat diferite procese, provocand o eruptie de energie in perimetrul latitudinii... citeste mai mult