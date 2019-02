Consumul de substante psihotrope devine, de o perioada buna de timp, un comportament “la moda” si in randul persoanelor inteligente, capabile, muncitoare, care doresc performante.

Astfel, in opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, presedintele Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI), consumul apare din ce in ce mai des in randul elevilor – in special cei care doresc excelenta sau al celor presati de dorinta de performanta a parintilor. De asemenea, acest comportament este intalnit si in randul studentilor – in special in randul celor care urmeaza facultati ce presupun un numar mare de ani si un volum foarte mare de informatie extrem... citeste mai mult

