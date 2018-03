"În ultimii trei ani temperaturile au crescut. În 2017 cu 1,1 grade faţă de perioada preindustrială şi al doilea an, împreună cu 2015, cel mai călduros an după 2016. De la an la an în România temperatura medie a anului a fost pozitivă, în medie cu un grad. (...) Este posibil ca la sfârşitul lunilor iulie şi august să vorbim de accentuarea fenomenului de secetă, pentru că şi astăzi aceste zone sunt cunoscute a fi vulnerabile. Zilele cu grade mai mult de 35 de grade, pot crea un disconfort termic accentuat. Trebuie să ne adaptăm cerinţelor climatice pe viitor. Pragul de limitare a creşterii... citeste mai mult

acum 52 min. in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: Mediafax in