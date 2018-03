Echinocţiul de primăvară, momentul care marchează începutul primăverii astronomice, se va produce în acest an marţi, 20 martie, la ora 18.15 (ora României, n.r.), potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

„După «Mărţişor», «Babe» şi «Moşi», după «zăpada mieilor», când din punct de vedere calendaristic s-a intrat deja în anotimpul primăverii, ne apropiem de momentul echinocţiului de primăvară, ce marchează începutul primăverii astronomice. El se produce în jurul datei de 20 martie când longitudinea astronomică a acestuia revine la valoarea de zero grade”, potrivit site-ului Observatorului Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”.

Echinocţiul este momentul când ziua şi no

