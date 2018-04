Fenomenul “Asia Week”

Ce inseamna 10 ani? Comparativ cu eternitatea, nimic. O durata insignifianta, dar pentru evenimentul ASIA WEEK inseamna enorm. Acum 10 ani abia palpaia, se derula la cateva institutii asiatice, dar in acest an, la aceasta editie, a devenit un feneomen coplesitor. ASIA WEEK 2018 a concentrat la New York, in perioada 15 – 24 martie, zeci de evenimente, expozitii, licitatii si intalniri speciale focusate pe arta chineza, indiana, japoneza, coreana sau din Himalaya si sud-estul Asiei. O sfera atat de cuprinzatoare de opere de arta a fost posibila datorita a 45 de... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 62 , Sursa: Napoca News in