Ploile abundente au dat naştere unui fenomen spectaculos într-un lac din California.

Nivelul apei dintr-un rezervor a depăşit nivelul unui deversor circular, creând un efect de vârtej.

Priveliştea a atras sute de turişti, mai ales că nu a mai fost văzută de mulţi ani.

California a fost afectată de secetă severă, iar lacul cu pricina nu a mai avut atâta apă de 11 ani.

Someone pulled the plug out...

Lake Berryessa, California

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) March 11, 2019 citeste mai mult

