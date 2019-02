Oamenii din peninsula rusească Yamal, dincolo de Cercul Arctic, au observat pe cer nu unul, ci trei sori.

Fenomenul se numește parhelion sau „soare fals” și nu este extrem de rar în această regiune.

Iluzia optică prin care Soarele apare de trei ori deasupra orizontului are loc atunci când temperaturile sunt foarte scăzute și se leagă de prezența cristalelor de gheață în aer.

Atunci când cei „trei sori” sunt vizibili pe cer, vedem, de fapt, Soarele și cele două „copii” plasate de o parte și de altă a să, potrivit sott.net.

View this post on Instagram Три солнца. Оптический... citeste mai mult

acum 35 min. in Actualitate, Vizualizari: 15 , Sursa: Antena 3 in