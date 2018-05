Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață o avertizare now casting cod galben valabilă în intervalul ora 8:30 până la ora 11:00.



Potrivit ANM, în județul Constanța se va semnala ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Cu toate acestea la Constanța plouă de câteva ore. Astfel, de dimineață a început să plouă la Constanța, în multe zone din oraș nivelul apei căzute fiind destul de ridicat.

