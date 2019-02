Un fenomen extrem de rar a putut fi admirat în SUA.

Lumina roşiatică a soarelui a făcut să pară că apa unei cascade s-a transformat în flăcări, într-un parc naţional din California.

Iluzia optică a fost fotografiată de numeroși artiști.

Peisajul fascinant durează doar două minute și se produse de zeci de ani, în fiecare lună februarie.

View this post on Instagram Firefall setting the fire! ??⠀ It was our first time watching the firefall and it was incredible experience amidst freezing weather!⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ #IG_MyShot #earth_shotz #naturalcalifornia #depthofearth #ig_cameras_united... citeste mai mult