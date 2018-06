Un nor în culori fosforescente a luminat pentru câteva minute cerul, deasupra Mării Negre. Fenomenul straniu le-a trezit interesul turiştilor aflaţi la plajă în staţiunea Năvodari.

Specialiștii explica totul foarte clar: este un fenomen optic care apare atunci cand lumina soarelui întâlnește particule de apa si gheata din care sunt alcatuiti norii. Atunci se formeaza culorile care s au văzut atat de clar si pentru ca norul este transparent. Concret, culorile se aseamănă cu cele observate la bulele de sapun sau cand exista ulei la suprafața unei ape. Fenomenul este spectaculos pentru ca a aparut in miezul zilei cand am avut soare. Fara sa... citeste mai mult

ieri, 22:30 in Social, Vizualizari: 42 , Sursa: A1 in