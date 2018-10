Caz aproape ireal, in comuna ieseana Crucea.

In urma unui raport raport social desfasurat in localitate, s-a descoperit ca toate femeile, de toate varstele, au purtat o sarcina in acelasi timp. Astfel, in decursul anului trecut, femeile cu varstele cuprinse intre 13 si 45 de ani au ramas gravide in acelasi an, scrie Wowbiz.

Consecinta? Numarul mare de copii din comuna nu permite tuturor accesul la educatie.

„Noi avem în jur de 450 de copii care nu sunt cuprinşi la grădiniţă. Este marea problemă, a spaţiului. Majoritatea copiilor de aici încep să migreze spre comuna... citeste mai mult

