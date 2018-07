SEXTING-UL este termenul folosit pentru a defini transmiterea de mesaje sau imagini cu continut sexual explicit, prin intermediul internetului, cel mai adesea folosind telefonul mobil.

Fenomen aparut recent, sexting-ul este practicat in special de adolescenti si tineri, care trimit fotografii sau secvente video cu caracter sexual, in care protagonisti sunt de cele mai multe ori ei insisi, prin SMS, email, webcam, Skype sau prin intermediul retelelor sociale unde imaginile sunt postate si partajate cu alti utilizatori (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube etc.).

Sexting-ul poate parea o modalitate distractiva de a flirta, insa putini dintre cei care aleg sa il... citeste mai mult

