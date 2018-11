Pentru a avea o viata ZEN, principiile Feng-Shui interzic oglinzile in dormitor.

De cele mai multe ori, prezenta unei oglinzi in dormitor este cauza despartirii sotilor, deoarece semnifica intrarea unei a treia persoane in mariajul lor.

Oglinzile determina infidelitatea si, desi nu genereaza probleme pentru prosperitatea familiei, oglinzile aduc o mare nefericire.



