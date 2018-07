Femeile sunt platite cu 10% mai putin fata de barbati, pentru acelasi job Putine femei stiu ca din 2002 exista un act normativ - Legea nr. 202 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati - prin care este sanctionata discriminarea in domeniul muncii, educatiei, informarii sau participarii la decizii.

Problema in ceea ce priveste legislatia actuala este ca, in momentul in care femeia se hotaraste sa actioneze impotriva celui care o discrimineaza - pe motive de sex, graviditate sau copil mic de... citeste mai mult