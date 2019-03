Un roman in varsta de 32 de ani, plecat in Anglia pentru a-si cauta un loc de munca, a fost condamnat la o zi de inchisoare dupa ce a furat un carucior cu mancare in orasul Bingham. Florin Stoian a fost prins in flagrant vineri, 15 martie, in fata...

Info Braila, 20 Martie 2019