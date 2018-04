TRAGIC Descoperire macabra sambata dimineata, in jurul orei 07.00, in localitatea Tutcani, comuna Malusteni. O femeie si-a gasit fiul in varsta de 15 ani spanzurat cu o funie de creanga unui copac din curtea casei. Socata, aceasta a strigat la vecini...

Vremea Noua, 7 Martie 2015