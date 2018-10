Femeie moarta, dupa ce ambulanta care o ducea la spital a intrat in sant

O femeie in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata, sambata seara, dupa ce ambulanta care o transporta la spital a ajuns in santul de pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut pe DN1C,intre Ileanda si Dej.



Sambata seara, in jurul orei 19.00, un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta Salaj, format din sofer si asistenta, transporta o pacienta in varsta de 83 de ani, cu insuficienta renala. Intr-o curba deosebit de periculoasa, soferul a pierdut controlul volanului si a ajuns in santul de pe marginea drumului.

Pacienta din ambulanta a intrat in stop cardio-respirator, in timp ce... citeste mai mult

