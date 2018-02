Caz şocant la Satu Mare! Paznicii unui supermarket sunt acuzaţi că au închis într-o cuşcă de deşeuri o femeie cu probleme psihice, informează B1 TV. Scena a fost surprinsă de o altă femeie, care ieşea de la cumpărături. Luaţi la rost de aceasta, paznicii au spus că aşa au primit ordin de la şef.

”Acest „domn" Cristi - paznic, împreună cu colegul său, au închis-o pe această fată în locul destinat deşeurilor. Când zic că au închis-o, nu exagerez, au închis-o cu cheia. Am stat cam 10 minute până am pus bagajele în maşină, am aşteptat să văd... citeste mai mult

