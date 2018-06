O femeie de 59 de ani din Dolj a fost luată de viitură în urmă cu câteva zile și miercuri a fost găsită fără viață în pârâul din localitatea Terpezița.

Trupul victimei a fost găsit astăzi de voluntarii serviciului pentru situaţii de urgenţă şi de localnici, la câteva sute de metri distanţă de casa ei.

„A fost luată de viitură în urmă cu câteva zile. Ea locuia pe malul unui afluent al pârâului Terpeziţa, cu soţul care este imobilizat într-un cărucior cu rotile şi cu părinţii care sunt în vârstă. Am anunţat Poliţia, am căutat-o până am găsit-o astăzi. A plouat în jur de 45 de litri pe metrul pătrat, în aproximativ o jumătate de oră, şi probabil că... citeste mai mult