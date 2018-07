O femeie din Bucuresti a nascut in masina, escortata de politie Un echipaj al Brigazii Rutiere a Capitalei a fost oprit, marti, in zona Lujerului din Capitala, de un trecator, dupa ce o femeie care se afla intr-o masina condusa de sotul ei intrase in...

9am, 15 Noiembrie 2016