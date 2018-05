O fosta dansatoare pakistaneza, care a fost nevoita sa lupte pentru viata ei in urma unui atac cu acid sulfuric de acum 12 ani, s-a sinucis. Fakhra Younus, in varsta de 33 de ani, a sarit de la etajul sase al unei cladiri, dupa 12 ani in care a...

A1, 28 Martie 2012