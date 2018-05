Femeie de 70 de ani, injunghiata mortal de nepotul de 9 ani, in Bucuresti O femeie din Bucuresti, care se afla in casa cu nepotul sau, a fost injunghiata in gat, in cursul zilei de marti. Deocamdata, imprejurarile in care s-a produs incidentul sunt necunoscute.

Mai multe despre incident, femeie, injunghiata Social citeste mai mult

azi, 00:59 in Social, Vizualizari: 43 , Sursa: 9am in