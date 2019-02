O femeie care traversa prin loc nepermis a fost lovită de un autoturism, miercuri dimineaţă, în zona Dorally.

Potrivit IPJ Constanţa, în jurul orei 08:51, o femeie in varsta de 44 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu dinspre strada Arcului, iar la un moment dat, ajungand in zona Dorally a surprins şi accidentat uşor o persoana de sex feminin in varsta de 38 de ani, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să se asigure, din stânga cond auto.

A rezultat vătămarea corporală uşoară a pietonului.

