Femeie batuta pe strada de propriul fiu, in Capitala/ VIDEO O femeie a fost batuta cu bestialitate pe o strada din Capitala de fiul ei, barbatul, cunoscut cu afectiuni medicale, fiind internat in prezent intr-o unitate de specialitate.

