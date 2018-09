Carmen Tatiana T., femeia din Campulung Moldovenesc, care in toamna anului 2105 s-a aruncat in fata trenului cu copilul ei de 5 ani in brate, a fost ridicata joi de la domiciliu si dusa la Peninteciarul Botosani.



Ea a fost condamnata de judecatori la opt ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie. La finele lunii septembrie 2015, femeia care acum are 33 de ani, a incercat sa suprime viata sa si a fiul ei de cinci ani, aruncandu-se in fata unui tren in miscare, scrie Informația Ta



Femeia a stat cu copilul ascunsa intr-un tufis iar atunci cand trenul s-a apropiat a sarit cu copilul in brate in fata... citeste mai mult

