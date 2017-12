Iulian Blaga este consilierul local care a fost în zonă exact la momentul în care s-a produs evenimentul rutier.



”Săptămâna trecută am asistat la un accident pe trecerea de pietoni, o femeie a fost izbită de o mașină și aruncată câțiva metri. Întâmplarea face că am trecut pe acolo și am observat. Toate trecerile din Botoșani sunt foarte slab luminate. Aș solicita serviciului edilitare din cadrul Primăriei o soluție tehnică pentru luminarea trecerilor de pietoni în municipiul Botoșani”,

Iulian Blaga, consilier local PNL



Accidentul rutier a avut loc pe strada... citeste mai mult

