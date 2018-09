La data de 08 septembrie , politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Faurei au fost sesizati de catre o tanara, in varsta de 20 de ani, din localitatea Ciresu, cu privire la faptul ca a fost amenintata cu moartea de catre un consatean, in varsta de 23 de ani.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca in urma unui conflict spontan intre acestia si pe fondul consumului de alcool de catre tanar, acesta i-ar fi adresat brailencei amenintari cu moartea si acte de violenta.

Ce spune legea:

Conform art. 206 din Codul Penal, fapta de a ameninta o... citeste mai mult