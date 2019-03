La data de 04 martie, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Faurei l-au surprins, in flagrant, pe un barbat impotriva caruia era emis un ordin de protectie provizoriu, in timp ce se afla la locuinta persoanei pe care a agresat-o. In ziua de...

Info Braila, 6 Martie 2019