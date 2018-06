Femeie a atacat cu un cutit doua persoane in Franta, strigand „Allahu Akbar”

O femeie care ar fi strigat „Allahu Akbar” a atacat doua persoane cu un cutit, duminica, intr-un supermarket in sudul Frantei. Femeia a fost ulterior arestata.

Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:30 la supermarketul Leclerc in orasul La Seyne-sur-Mer, scrie Fox News, citand presa locala.

Martorii au declarat ca femeia a atacat un client si un angajat.

Ea ar fi fost imbracata in negru si purta un val in momentul atacului, strigand „Allahu Akbar”, „Dumnezeu este mare” in araba, inainte sa... citeste mai mult