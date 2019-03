Femeia, trecut si prezent

Muzeul Brailei „Carol I”, in colaborare cu Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Braila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Braila și Colegiul National „Ghe. Munteanu Murgoci” Braila organizeaza miercuri, 20 martie 2019, ora 17, in sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” a Muzeului Brailei „Carol I” (Piata Traian, nr. 3), o manifestare cu tema FEMEIA, TRECUT ŞI PREZENT.

Programul cuprinde povestiri tematice in interpretarea elevilor Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” și Colegiului National „Ghe. Munteanu Murgoci”, printre acorduri muzicale sustinute de... citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Info Braila in