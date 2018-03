Această poveste te va impresiona până la lacrimi. Așa îți vei da seama cât de importante sunt zborurile pentru unii dintre noi.

”Uneori cele mai valoroase daruri sunt oferite involuntar. Am început să verific instrumentele de bord pentru a mă pregăti pentru ultimul zbor al zilei, o călătorie scurtă de la Atlanta la Macon. Era ora 19:30, în Ajunul Crăciunului, dar în loc să mănânc curcan la cina organizată de mama mea, eram preocupat să-i duc pe alţi oameni acasă pentru a-şi întâlni familiile.”

„Dincolo de zumzetul pasagerilor care vorbeau, am auzit un zgomot în spatele meu. Am... citeste mai mult