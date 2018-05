Femeia care s-a aruncat la Medgidia in canalul Dunare Marea Neagra cu intentia de a se sinucide a fost identificata. Victima are 67 de ani si si-a manifestat in mai multe randuri intentia de a-si pune capat zilelor. Sexagenara a fost recunoscuta de...

Observator de Constanta, 14 Decembrie 2011