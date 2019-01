Femeia din Cazasu disparuta in 2017 este de negasit

La data de 27 septembrie 2017, o femeie de 37 de ani, din Galati, s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, de la data de 18.08.2017, a mamei sale, Necula Mariana, in varsta de 56 de ani, care locuia pe raza comunei Cazasu.

Semnalmente: inaltime 170 cm, constitutie slaba, aproximativ 45 de kg, ochii caprui, parul grizonat, mediu, prins in coada, fara semene particulare.

Imbracaminte si incaltaminte: nu se cunoaste.

Pentru Necula Mariana s-a solicitat urmarirea la nivel national.

Persoanele care pot oferi informatii despre locul in care aceasta se afla sunt rugate sa apeleze numarul de urgenta gratuit 112 sau sa se

