Elena I., in varsta de 62 de ani, pasagera in masina implicata in accidentul de la Podu Iloaie, pe Drumul European 583, se zbate intre viata si moarte. Aceasta a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, cu pierdere de cunostinta, traumatism...

Buna ziua Iasi, 4 Martie 2013