Carolyn Hartz, din Australia, se simte mai bine ca niciodata si arata senzational, dupa ce timp de 27 de ani nu a consumat deloc zahar.

Femeia a fost la medici, la un control banal, ca sa afle ca la 41 de ani este la un pas de diabet. Carolyn a marturisit ca manca de 3 ori pe zi dulciuri in cantitati mari si a fost nevoita sa renunte la desert, implicit la zahar, pentru un an. Acum a descoperit un inlocuitor si de 27 de ani nu a mai bagat zahar in gura, potrivit Daily Mail.

"Eram dependenta de zahar. Mancam prajituri de trei ori pe zi, in cantitati impresionante. Asta (diabetul)... citeste mai mult

