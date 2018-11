O americanca a trecut prin socul vietii acu doi ani, dupa ce sotul ei s-a sinucis.

Tanara intrase in depresie si se ingrasase mult, ajungand chiar la 114 kilograme.

Apoi s-a ambitionat si s-a pus pe slabit, reusind să scape de 57 de kilograme! Tanara sustine ca si-a facut in fiecare zi cate un selfie, iar asta a ambitionat-o!

"Eram la pamant. Ma simteam oribil! Apoi am inceput sa-mi fac selfieuri in oglinda. Primul era groaznic! Insa dupa 365 de poze, am ajuns sa fiu mandra de mine!", a marturisit femeia.



