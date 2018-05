Femei si barbati, in cautarea aprecierii

In Uniunea Europeana, femeile castiga de-a lungul vietii, in medie, cu 17,5% mai putin decat barbatii, procentaj evidentiat cu ocazia primei Zile Europene a Egalitatii Salariale celebrata in intreaga U.E. Comisia Europeana se angajeaza sa reduca...

Dambovita, 13 Aprilie 2011