Aviația militară are din ce în ce mai multe femei pilot. Cea mai mare bază de transport a Forțelor Aeriene are deja 7 doamne și domnișoare, care pilotează elicoptere IAR 330 Puma sau avioane C27 Spartan și C130 Hercules. Unele sunt abia venite-n bază, în timp ce altele sunt deja pilot comandant. Căpitan Georgiana Timofticiuc, pilot de elicopter IAR 330 și locotenent comandor Alexandra Cramar, pilot C 27 J Spartan, invitate la Perfect Imperfect.

Femei pilot EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: “A fost un vis din copilărie să zbor (…) Am spus că nu voi alege niciodată meseria părinților mei. Mama a fost medic, tata profesor de matematică. Am fost... citeste mai mult

azi, 13:41 in Social, Vizualizari: 20 , Sursa: TVR in