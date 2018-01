„Ar fi bine ca la CExN-ul următor să purtăm o discuţie serioasă despre cum putem democratiza puterea de decizie în partid şi despre cum putem face ca actuala guvernare să performeze. E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni.

Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie sa aibă şi decizia", a transmis Felix Stroe, preşedinte al...

