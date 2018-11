PayPoint România, principalul operator de plăţi în numerar şi încărcare electronică prin puncte de retail, anunță numirea lui Felix Crăciunescu în funcția de IT Director. În acest rol, Felix este responsabil pentru dezvoltarea şi implementarea strategiei IT a companiei, coordonând întreaga activitate a Diviziei formată din: IT Research & Development, IT Systems Operations și Project Management. Divizia IT gestionează o plajă largă de activități ce țin de sistemele operaționale și interne ale PayPoint, rețeaua de terminale și platforma ce procesează tranzacții, implementarea unor noi soluţii şi scheme de plată și... citeste mai mult

