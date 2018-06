Felix Austria

Am fost trei zile la Viena şi am stat de vorbă cu cîţiva români care lucrează acolo, unii de decenii, alţii de doar cîţiva ani. I-am ascultat şi i-am observat cum se comportă, sînt diferiţi faţă de noi, vizitatorii capitalei Austriei, căci ei nu concep să parcheze într-un loc nepermis nici măcar pentru cinci minute, mai bine se învîrt o jumătate de ceas în zona Primăriei vechi, pînă cînd găsesc un loc de parcare liber. Iar să arunce un rest de ţigară pe trotuar şi să-l calce sub talpă n-ar face niciodată! Străzile din Viena sînt curate, parcă au fost spălate cu... citeste mai mult