Felicitari de 8 martie pentru mame si soacre. 50 de mesaje si urari de Ziua Mamei!

Felicitari de 8 martie pentru mame. In fiecare an, de 8 martie, se serbeaza Ziua internationala a femeii. In Romania, insa, sarbatoarea are o conotatie si mai speciala, pentru ca la aceasta data se serbeaza MAMA.

Iata 50 de mesaje urari de Ziua Mamei, pe care le poti trimite rapid, prin SMS, Facebook sau e-mail. Alege-l pe cel mai potrivit pentru tine din lista de mai jos.

Aici ai 30 de urari si felicitari de Ziua Femeii!

Felicitari de 8 martie pentru mame O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mama!

Mama! Ce cuvant simplu… ce semnificatie mirifica… Mama e cea care iti da...