Clubul de inițiativă comunitară IMPACT, al liceului teoretic Onisifor Ghibu, împreună cu asociația “BLANĂ!” lansează proiectul “Feel your menu”, joi, 15 martie, începând cu ora 18.00, la Restaurantul Marty Boulevard (str. Horea, nr. 5). Odată cu lansarea meniurilor, invitații, vor avea parte de discursuri susținute de persoane nevăzătoare, elevi, profesori, oameni implicați activ in dezvoltarea orașului, dar și de animații si filmulețe lansate în premieră, create pentru înțelegerea si diminuarea problemelor văzător- nevăzător.

“Feel your menu” este o inițiativă care face parte dintr-un proiect mai amplu ’’Feel your city” care face Clujul mai prietenos pentru... citeste mai mult