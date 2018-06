La apel, s-a menţinut decizia iniţială, în ciuda probelor depuse la dosar de FR de Rugby.

Iată ce spun cei de la Federaţia Română de Rugby în urma deciziei de ieri de la comisia de apel.

„Federatia Romana de Rugby are drept misiune apararea intereselor sportului cu balonul oval. Situatia creata in jurul folosirii jucatorului Sione Faka’osilea, subiect al unei analize dedicate, initiate de World Rugby si in privinta careia au decis doua comitete independente, unul de Litigii si unul de Apel, nu are precedent in rugby prin insasi actiunile initiate de federatia noastra. Aceste actiuni, considerate de experti juridici drept circumstante atenuante, au... citeste mai mult

